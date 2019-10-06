في ذكرى رحيل راشد بن سعيد آل مكتوم.. محمد بن راشد: رحل عن دبي والدها ومهندسها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يصادف في الـ 7 من أكتوبر الذكرى 29 على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذا اليوم السابع من أكتوبر 1990 رحل راشد بن سعيد آل مكتوم..رحل عن دبي والدها ومهندسها..تصدعت برحيله الكثير من القلوب، لم يصدق الكثيرون أن من كان أباً لهم قد رحل..أصعب رحيل هو رحيل الوالد..يجعلك يتيماً..لأنه كان سبباً في وجودك..في حياتك..في نجاحك..سبباً في وجود وطنك".