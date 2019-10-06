قاضٍ يطلق النار على نفسه في المحكمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلق كاناكورن بيانشانا، قاضٍ تايلاندي، النار على نفسه في قاعة محكمة مكتظة في يالا جنوبي تايلاند بعد تبرئة مجموعة من المشتبه في ارتكابهم جرائم قتل، وانتقاده النظام القضائي، في خطاب بثه مباشرة على "فيسبوك".

وبعد إعلانه براءتهم، سحب مسدساً، وأطلق النار على صدره. وقال في ندائه: "تحتاج إلى أدلة واضحة وموثوقة لمعاقبة شخص ما. وإذا لم تكن متأكداً منها، فلا تعاقبهم".

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، السبت، أن الحضور داخل قاعة المحكمة ”أصيبوا بصدمة، بعدما أخرج القاضي خاناكورن بيانشانا مسدسًا من جيبه وحاول قتل نفسه، حيث نقل على إثرها للمستشفى، وخضع للفور لعملية جراحية، ووُصفت إصابته بالمُهددة للحياة“.

وقال سوريان هونجفيلاي الناطق باسم وزارة العدل: "يخضع القاضي لمعالجة طبية، وحياته ليست في خطر، ويعاني ضغوطاً نفسية شخصية"