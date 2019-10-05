الضحك يحمي القلب ويخفف الألم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء أميركيون بعدم تجنب أوقات المرح والتسلية التي يسودها الضحك والبهجة لما تعود به من فوائد جمة على الجسم ومنها:

تقوية الجهاز المناعي و الوقاية من الاكتئاب

يساعد الضحك على خفض مستويات هرمون التوتر. و زيادة عدد الخلايا المناعية والأجسام المضادة المكافحة للالتهابات.

تحفيز تحرير الناقل العصبي لتخفيف الألم

و هو عبارة عن مادة كيميائية تعطي إحساس بالحيوية وتساعد على خفض شدة الألم.

حماية القلب و تقوية الرئتين

الضحك يعمل على زيادة تدفق الدم. مما يساعد في حماية القلب و زيادة سعة الرئتين والوقاية من الأزمات القلبية.

حرق المزيد من الدهون

أظهرت الدراسات أن الضحك لمدة 10-15 دقيقة في اليوم تساعد في حرق 40 سعرة حرارية.

تعديل المزاج و تخفيف حالات الغضب و التوتر

ترتبط حالات التوتر مع العديد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب وضغط الدم المرتفع والبدانة. فعندما تبتسم أو تضحك، يتم تنشيط عمل بعض النواقل العصبية الدماغية التي تنعكس إيجاباً على صحة الجسم البدنية و النفسية معاً.

زيادة مستويات الطاقة و تحسين أنماط الحياة

الأشخاص الذين يتمتعون بحالة نفسية جيدة و يبتسمون غالباً، هم أكثر نجاحاً سواءً في حياتهم العملية و علاقاتهم الاجتماعية.