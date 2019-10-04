يضرم النار بزوجته ثم يطفئها ببطانية في الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه وكيل نيابة الجهراء في الكويت تهمة الحرق العمد والشروع في القتل إلى شخص من غير محددي الجنسية بعد أن اعترف صراحة بأنه أقدم على سكب بنزين على زوجته وحرقها عمدا ومن ثم اطفأ النيران باستخدام بطانية واسعفها إلى مستشفى الجهراء إلا أن المتهم لم يبرر في اقواله امام جهات التحقيق الاولية الاسباب التي دعته إلى ارتكاب مثل هذا التصرف غير الإنساني.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصدر امني أن بلاغا ورد من تحقيق مستشفى الجهراء، يفيد بوصول امرأة إلى المستشفى وقد تعرضت للحريق، وبعد انتقال رجال الأمن شاهدوا امرأة اندونيسية من مواليد 1976 مصابة بحروق من الدرجة الثانية في البطن والظهر واليد اليمنى ومصابة بجرح قطعي في الكتف حيث افادت بأن زوجها هو من اشعل النار فيها. وأضاف المصدر: على الفور تم عمل تحريات انتهت بضبط الزوج وهو من مواليد 1976.

وقد افاد بأن خلافا وقع بينه وبين زوجته "لم يحدده" ليقوم بسكب البنزين عليها وحرقها واخماد النيران باستخدام بطانية.