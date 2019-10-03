غداً.. طقس صحو الى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ورطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35 عند الساعة 06:10 الجزر الأول عند الساعة 10:02 الثاني عند الساعة 38:23.

ويكون الموج في بحر عمان: خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54 الثاني عند الساعة 02:41 الجزر الاول عند الساعة 50: 19 عند الساعة 08:43.