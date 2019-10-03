محاكمة 50 بطة بسبب الازعاج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

مثلت مالكة طيور بط، يتهمها الجيران بإصدار أصوات مزعجة في سوستون بجنوب غرب فرنسا، أمام المحكمة في داكس التي ستصدر قرارها النهائي في 19 نوفمبر المقبل.

وتتواجه في النزاع، دومينيك دوت (67 عاماً) التي تربي على سبيل الهواية منذ 36 عاماً طيور بط وأوز، مع زوجين اشتريا المنزل المجاور لها قبل سنة تقريباً.

وقالت آن كلير ريميه محامية الجيران: "تتسبب تربية الطيور بأصوات مزعجة كثيراً". واستندت إلى مقاسات أجراها خبير في الأصوات أظهرت أن الضجيج الصادر عن حوالى 50 طيراً يمنع موكليها من الاستمتاع بشرفة منزلهما أو الحديقة، ويضطران لإغلاق النوافذ ليلاً حتى في عز الصيف.

وطلبت من المحكمة الحكم على مربية الطيور بوقف هذا الإزعاج مع فرض غرامة 150 يورو لكل يوم تتأخر فيه في تنفيذ الحكم فضلاً عن دفع عطل وضرر قيمته 3500 يورو لتغطية كلفة الإجراءات القضائية.

واعتبر فيليب لالان، محامي مربية الطيور، أن الزوجين عندما اشتريا المنزل الجديد كانا على علم بمحيطه. وأكد المحامي: "ثمة بحيرة تمتد على 42 هكتاراً ومحمية طبيعية. إنها منطقة لتكاثر البط والأوز ولتمضية فصل الشتاء" .