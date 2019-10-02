تعليق الدراسة بمدارس سعودية بسبب العاصفة "هيكا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قامت السلطات السعودية بتعليق الدراسة فى مناطق جازان وصبيا بسبب العاصفة هيكا.

وبحسب الصحف السعودية فقد واصلت توابع العاصفة الاستوائية هيكا هبوبها على محافظات منطقة جازان بالسعودية لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة ساعتين متواصلتين وخاصة على محافظات أبوعريش وضمد وأحد المسارحة والعارضة، فيما سالت أودية الدرب شمال جازان وتسببت فى قطع بعض الطرق واحتجازات مؤقتة لسكان قرى فى الدرب.

كما تسببت الأمطار فى ارتفاع منسوب المياه بالطرق والشوارع، وانقطاعات للكهرباء استمرت لساعات طويلة، ما نتج عنه استنفار تام للبلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، والمرور.