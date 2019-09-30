مادة مسرطنة في أشهر أدوية حموضة المعدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية وجود آثار لمادة مسرطنة معروفة في بعض العقاقير المشهورة لعلاج حرقة المعدة كتلك المحتوية على مادة "رانيتيدين" مثل عقار "زانتاك"، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأعلنت شركة "سي في إس" الأميركية للرعاية الصحية، أنها ستوقف مبيعات عقار "زانتاك" المحتوي على الرانيتيدين.



وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أعلنت هذا الشهر اكتشافها كميات ضئيلة من مادة "إن. نيتروسوديميثيلامين" المسرطنة في بعض أقراص عقار "زانتاك"، كما اكتشفته في عدد من أدوية علاج ضغط الدم التي يتم استخدامها على نطاق واسع، فتم سحبها من السوق، ما تسبب في نقص هذه العقاقير.

وقالت "سي في إس" إن إجراء تعليق المبيعات احترازي في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الغذاء والدواء الأميركية مراجعة ما إذا كانت المستويات المنخفضة من مادة "إن. نيتروسوديميثيلامين" الموجودة في رانيتيدين، وهي المادة الفعالة في "زانتاك"، قد تشكل خطراً على صحة المرضى.

وكانت وحدة "ساندوز" التابعة لشركة "نوفارتس" أعلنت قبل أيام وقف توزيع "زانتاك" في كل أسواقها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، وذلك بعد إعلان الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا مراجعة سلامة العقار.