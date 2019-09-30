علاقة غريبة قد تربط الصداع وآلام الظهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة حديثة علاقة بين الصداع النصفي المزمن وآلام أسفل الظهر وارتباطهما ببعضهما البعض بشكلٍ غريبٍ وبطريقةٍ قد لا يتوقعها الأشخاص الذين يشعرون بهذه الآلام.

وبحسب موقع "Medical News Today" فإنّ ‫التوتر العصبي يؤدي الى آلام الظهر، كما أن الضغوط النفسية هي من الأسباب التي تؤدي الى الإصابة بالصداع الحاد. فالإجهاد النفسي يؤدي في حالاتٍ كثيرة إلى الإصابة بشدّ عضلي قد يظهر في صورة آلام ‫بالظهر.



ومن جهة أخرى، فإنه عادة ما يكون لآلام الظهر تأثير سلبي على الحالة النفسية للمريض ما يؤدي الى رفع نسبة التوتر والقلق والإرهاق التي يشعر بها المريض، ويزيد من نسبة إصابته بالصداع المزمن والحاد.



وتشير النتائج الجديدة إلى أنّ الصلة بينهما قد تؤدّي إلى مسارٍ جديدٍ لعلاج أكثر فعالية من معالجة كل حالة بشكلٍ منفصل.