"لعبة" تتسبب بمأساة في مدينة ألعاب ترفيهية بالمكسيك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي شابان يقل عمرهما عن الـ 21 عاما حتفهما، وأصيبت امرأتان، سجلت إحداهما إصابة خطيرة، اثناء اللعب في السفينة الدوارة، في مدينة ألعاب ترفيهية بالمكسيك مطلع الأسبوع وفقا لما جاء في وكالة "د ب أ" للأنباء.

وفتح ممثلو الادعاء في مكسيكو سيتي تحقيقا في الحادث، فيما أفاد ممثلو الادعاء أن آخر عربة في السفينة الدوارة، والتي كان يجلس بها الضحايا، انفصلت عن القضبان وسقطت من ارتفاع 10 أمتار تقريبا. وكان نحو 20 شخصا يركبون السفينة الدوارة في ذلك الوقت، فيما لم يتضح بعد كيف أنفصلت العربة عن القضبان.

ولا تزال مدينة الألعاب الواقعة في بلدة ميجيل هيدالجو في مكسيكو سيتي مغلقة منذ وقوع الحادث بعد ظهر أمس السبت، وأعرب مشغلو الحديقة عن مشاعر الحزن والأسى لوقوع الحادث عبر تويت