النوم المضطرب يسبب زيادة في الوزن

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة أن أربع ليال فقط من النوم القلق أو المضطرب كفيلة بأن تكون سببا بزيادة الوزن، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ووجدت الدراسة أن النوم المضطرب جعل المشاركين في الدراسة يشعرون أنهم اقل امتلاء بعد الأكل، فيما سجل استقلاب الدهون في الطعام نسبة منخفضة.

وأجريت الدراسة على 15 رجلا صحيا في العشرينات، قضوا أسبوعا من النوم المتوازن والكافي، ثم دخل هؤلاء لمختبر النوم لمدة 10 ليل حيث لم يسمح للمشاركين النوم أكثر من 5 ساعات لمدة 5 ليال.

وخلال فترة وجودهم في المختبر، قدمت وجبات غنية بالدهون والنشويات لمعرفة كيف أثر جدول الليل غير المريح على عملية الأيض.

حيث قال معظم المشاركين إنهم شعروا برضى أقل بعد تناول نفس الوجبة الغنية أثناء حرمانهم من النوم.

ثم أخذ الباحثون عينات دم من الرجال ووجدوا أن الحرمان من النوم أدى إلى ارتفاع مستويات الأنسولين وهو الهرمون اللازم لنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا.

وهذا يؤدي إلى تناول الجسم للدهون من الوجبة بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.