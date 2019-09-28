روسيا تحظر التدخين في شرفات المباني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت السلطات الروسية حظر التدخين في شرفات المباني مستقبلا، في تقنين جديد يهدف للحماية من الحرائق، صرح بذلك متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس في موسكو ".

وأضاف أن هذا الحظر سيطبق أول أكتوبر المقبل، مبينا أن من سيدخن بعد ذلك يجب أن يتحسب لدفع غرامة قدرها 3000 روبل (ما يعادل 42 يورو).

وأوضح المتحدث أنه في حال تسببت السيجارة في إشعال حريق،فسوف تكون الغرامة أكبر.

وقالت الوزارة إن الحظر يشمل أيضا الشموع المشعلة، وأسياخ الحديد اللازمة للشواء في الشرفات، فجميع ذلك صار محظورا، لا تحظر ألمانيا التدخين في الشرفات، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا قررت مطلع العام الجاري أن يلتزم المدخنون بإشعال سجائرهم بالشرفات في أوقات محددة فقط، وفي حال اعتبر التدخين "إضرارا جسيما" فيجب مراعاة ذلك من قبلهم.