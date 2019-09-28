مشروبات تخلصك من "الكرش والأرداف"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

الحصول على الشكل والوزن المثاليين هو حلم يراود الجميع، ولذا يلجأ الكثيرون لاتباع الحميات الغذائية المختلفة لفقد الوزن وحرق الدهون، وتحقيق حلم الوصول إلى الجسم المثالي.

إلا أن خبراء التغذية عادة ما ينصحون بعدد من المشروبات التي أثبتت فعالية كبيرة في حرق الدهون، خصوصاً في منطقة البطن، أو ما يعرف بالكرش، وكذلك الأرداف.

وتلك المشروبات الطبيعية تشمل:

1) الماء

فتناول المياه بكثرة واحد من أبسط الطرق التي تساعدك على تحسين الصحة العامة، وتسهم في إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في منطقة الخصر بصورة كبيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "هيلث لاين Health Line"، فقد وجدت دراسة أجريت على 48 من البالغين الذين يعانون زيادة الوزن، أن أولئك الذين شربوا 500 ملليلتر من الماء قبل وجبات الطعام، أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقدوا الوزن بنسبة 44% أكثر من الذين يتبعون الأنظمة الغذائية نفسها لإنقاص الوزن من دون شرب الماء قبل الوجبات، وذلك خلال الدراسة التي استمرت 12 أسبوعاً.

إذن فأفضل نصيحة لمتبعي الأنظمة الغذائية هي شرب الماء، ويفضل شرب كوبين من الماء قبل الوجبات.

2) الشاي الأخضر

هو واحد من المشروبات الأكثر فاعلية لفقدان الوزن، فقد أثبتت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يقلل من الوزن ويحرق الدهون بالجسم، كما أنه يحفز عملية الأيض.

ووجدت دراسات عددة أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام يتمتعون بضغط دم منخفض، ما يقلل من خطر إصابتهم بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري.

ونصيحة خبراء التغذية هي محاولة إدراج الشاي الأخضر ضمن وجباتك اليومية بانتظام، بحيث تحصل على فنجان أو اثنين من الشاي الأخضر يومياً، وطبعاً يفضل ألا يُضاف إليه السكر.

3) القهوة

الكثيرون يعشقون القهوة، لكنّ القليلين يعرفون أن القهوة غنية بمادة الكافيين التي تساعد على إنقاص الوزن بصورة فعالة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من العديد من الأمراض.

وأشارت الدراسات إلى فوائد الكافيين في إنقاص الوزن، لأنه يساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم، بالإضافة إلى تنشيط عمليات الأيض بالجسم.

وعلاوة على ذلك فإن الكافيين يقي من الكثير من الأمراض، وعلى رأسها مرض السرطان ومرض الخرف.

لذا ينصح خبراء التغذية بشرب فنجان إلى اثنين من القهوة يومياً، إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

وأثبتت الدراسات أن تناول عصير الخضراوات بمثابة المفعول السحري الذي يساعد على إنقاص الوزن، خصوصاً في منطقتي الكرش والأرداف، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف.

وينصح خبراء التغذية باختيار العصير الأخضر، مثل الخيار، والكرفس، والبروكلي والسبانخ والأفوكادو، والبقدونس، والنعنع، الخ، في محاولة لإنقاص الوزن الزائد، لأن العصائر الخضراء تستهدف حصول الجسم على نظام غذائي متكامل، كما تعزز من عملية الهضم، وتساعد في التخلص من النفايات المتراكمة في الجسم.

فالعصير الأخضر هو نظام غذائي نباتي مفيد، غني بفيتامينات (أ)، و(ك)، و(ج) والأملاح المعدنية التي تعطي طاقة وقيمة غذائية كافية للجسم، ويعمل العصير الأخضر على التخلص من دهون الجسم وسمومه.

كما يساعد على التقليل من الشهية وإعطاء إحساس بالشبع لمدة طويلة من دون مضاعفات ثانوية، علاوة على أنه قليل السعرات الحرارية، وله نتائج مذهلة في إنقاص الوزن بسهولة.

فعليك بالبدء فوراً في إدراج كوب من عصير الخضراوات في نظامك الغذائي بصفة يومية.. وإذا أردت أن تحسّن من طعم العصير، فيمكنك دائماً إضافة القليل من الفواكه للعصير، مثل التفاح الأخضر والليمون والبرتقال.