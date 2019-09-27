بالفيديو .. محمد بن راشد يتحدث في بث مباشر مع هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،في جلسة بث مباشر مع أول رائد فضاء اماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية، وذلك من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ووعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، المنصوري والإماراتيين بالذهاب إلى المريخ في المستقبل، رغم ما قيل عن استحالة هذه المهمة. وقال سموه المستحيل كلمة لا وجود لها امام ارادة الانسان، واضاف أن أبناء الإمارات يجتهدون لإكمال مهمتهم.

وسأل سمو هزاع عن شعوره عندما حملته الصواريخ الى الفضاء.وعن برنامج مهماته.

محمد بن راشد لهزاع المنصوري: إخوانك سيتبعون مسيرتك pic.twitter.com/9yOtvmFpF0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩