اختفاء جزيرة يابانية من الوجود

المصدر: طوكيو - وام

اختفت جزيرة يابانية كانت تقع على بعد 500 متر من ساحل ساروفوتسو في محافظة هوكايدو الشمالية وفقا لمسح خفر السواحل الذي عزا السبب الى عوامل الحت التي أدت لغمرها تماما بالمياه في موقع اصبح "مياها ضحلة".

وهذه أول حالة اختفاء تام لإحدى جزر اليابان الحدودية النائية، التي يبلغ عددها 484 جزيرة.



ومن المحتمل أن تفقد اليابان حوالي 0.03 كيلومتر مربع من مياهها الإقليمية بعد سبر إضافي يستغرق عامين على الأقل لمعرفة ما إذا كانت الجزيرة قد أصبحت في عداد مرتفعات المد المنخفض.



وتعريف "الجزيرة" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بأنها "منطقة طبيعية مكونة من أرض، ومحاطة بالمياه، وتكون فوق الماء عند ارتفاع المد وتبقى فوق المياه عند المد المنخفض".



ويمكن استخدام المرتفعات كنقاط أساسية لحساب المياه الإقليمية إذا كانت تقع على مسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا "حوالي 22 كيلومترا" من سواحل البر الرئيسي أو جزر الدولة.