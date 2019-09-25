محمد بن راشد: محطتنا القادمة هي المريخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن "وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي .. بأننا يمكن أن نتقدم .. ونتحرك للأمام .. ونلحق بالآخرين .. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار"

وأضاف سموه في تغريدات على "تويتر": :قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية... انجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية"