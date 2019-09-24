يطلق زوجته بدون علمها وسلطات تكساس تلاحقه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تُلاحق السلطات المحلية في ولاية تكساس الأميركية رجلاً طلّق زوجته من دون علمها.

ويُزعم أن بول نيكسون، البالغ من العمر 51 عاماً، قد انفصل عن زوجته من خلال استخدام وثائق مزورة من دون علمها، وفقاً للسلطات.

وقالت زوجة نيكسون للمحققين في 14 مايو الماضي إن الرجل تقدم بطلب الطلاق وقام بالإجراءات كافة من دون علمها أو موافقتها، مشيرة الى أن المحكمة أنهت بالفعل جلسات الاستماع كافة، ورفعت قرار الطلاق النهائي.

وأشارت المعلومات الى أن نيكسون قدّم وثائق مزوّرة عدّة ومعلومات كاذبة إلى محكمة محلية في محاولة منه لتطليق زوجته.

والصادم هو أن الزوجة اكتشفت هذا الأمر الغريب بعدما لاحظت أن نيكسون ينفق المال على المجوهرات، وعندما واجهته قال لها إنه طلقها.