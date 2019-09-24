تحديث من "الوطني للأرصاد" عن الإعصار المداري "هيكا"

المصدر: أبوظبي - وام

قال المركز الوطني للأرصاد إن الإعصار المداري "هيكا" يتمركز في غرب بحر العرب عند خط عرض 20.1 درجة شمالاً وخط طول 60.3 درجة شرقاً، ويتحرك بسرعة 21كم/س وتقدر سرعة الرياح حول المركز 130-150 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز - في بيان له - أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك غرباً باتجاه السواحل العمانية وتكون سرعة الرياح حول المركز 100- 120كم/س خلال الـ 12 ساعة القادمة حيث يضعف تدريجياً عند اقترابه من السواحل العمانية مساء هذا اليوم الثلاثاء،مؤكدا أنه لا يوجد تأثير مباشر على الدولة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضاً أن يرتفع منسوب البحر على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي وقد يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة خاصة في الصباح الباكر من غد الأربعاء.