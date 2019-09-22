بعد غياب 3 سنوات.. إلهام شاهين تبدأ "حظر تجوال"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في الأول من أكتوبر المقبل وبعد غياب استمر ثلاثة أعوام منذ أن قدمت "يوم للستات" تبدأ الفنانة المصرية إلهام شاهين، ، تصوير فيلمها الجديد "حظر تجوال" .

ويعتمد الفيلم على البطولة النسائية، حيث يسلِّط الضوء على علاقة أم بابنتها، ويحدث صِدام بينهما بسبب الاختلاف في وجهات النظر، يصل إلى الذروة.

كما تبدأ شاهين تصوير فيلم "أهل العيب" في نهاية أكتوبر بعد تأجيله لمدة عامين بسبب السيناريو، واعتذار النجوم.

يذكر أن الهام شاهين "58 عامًا"، شاركت في بطولات أكثر من 200 فيلم ومسلسل خلال مسيرتها الفنية التي تجاوزت الـ 40 عامًا.