حمدان بن محمد يوجه بعقد أسبوع دبي للاستثمار 29 سبتمبر الجاري

المصدر: دبي-وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام 2019 تواصل تحقيق معدلات نمو متميزة لتضع الإمارة بين أفضل ثلاث مدن للاستثمار عالميا، وذلك بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث تعكس نتائج القطاع مدى ثقة مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي في خطط إمارة دبي الاستراتيجية ورؤيتها للمستقبل.

وقد وجه سموه بعقد الدورة الخامسة لـ "أسبوع دبـي للاستثمار" خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل، تحت شعار "الاستثمار في مدينة المستقبل" لاستعراض فرص النمو والشراكة والابتكار لجعل دبي نموذجا لمدن المستقبل، من خلال تنوع الفرص الجديدة والمتميزة التي تقدمها بيئة الاستثمار المتطورة في الإمارة لمواكبة احتياجات الحاضر وتحقيق الريادة العالمية كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة .. كما وجه سموه بمضاعفة العمل على توثيق التعاون بين الجهات الحكومية ومجتمع المستثمرين، بما يعزز إنتاجية وتنافسية وعوائد مشروعات الاستثمار بالإمارة ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات ودبي.

ويأتي انعقاد الدورة الخامسة لأسبوع دبي للاستثمار مع تنامي تبني دبي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ووضع الأطر التنظيمية الداعمة لنماذج الأعمال الجديدة، الأمر الذي ساهم في تطوير بيئة وفرص الاستثمار في الإمارة ومزايا دبي البشرية والمادية والرقمية وعزز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ويحمل "أسبوع دبي للاستثمار" أهمية خاصة لدوره في ترسيخ جاهزية بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين في دبي، والتعريف بفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والناشئة بالإمارة، وما تشهده بيئة الاستثمار فيها من تطور هائل في تحفيز وتسهيل الاستثمار ودعم نجاح وتوسع الأعمال من خلال التشريعات والخدمات الجديدة والمبتكرة.

وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي أن "أسبوع دبي للاستثمار" الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار"؛ - إحدى مؤسسات "اقتصادية دبي" - يعكس دور إمارة دبي الرائد في تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة المستقبل.

وأشار القمزي إلى أن الدورة الخامسة من "أسبوع دبي للاستثمار" تقام في ظل تطورات إيجابية كثيرة في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات ودبي، أهمها صدور حزمة من التشريعات والمبادرات الجديدة المحفزة للاستثمار، التي زادت بدورها من استقطاب إمارة دبي رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب في العديد من الاستثمارات النوعية التي عززت مكانة الإمارة كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وقال " تعمل اقتصادية دبي على تعزيز الشراكة مع مجتمع المستثمرين سواء في دولة الإمارات أو من مختلف انحاء العالم، من خلال فعاليات أسبوع دبي للاستثمار الذي أصبح منصة عالمية للتعريف بفرص النمو والشراكة والابتكار بإمارة دبي، وما توفره من مزايا تنافسية وفرص الانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم، واستدامة ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة في السنوات الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، لتصبح دبي بين أفضل ثلاثة مدن للاستثمار عالميا، يؤكد على ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الغنية بالفرص".

من جانبه قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن برنامج الدورة الخامسة من "أسبوع دبي للاستثمار" يتميز بالتركيز على الشراكة مع المستثمر، وكيف تواكب إمارة دبي تطلعات مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي الحالية والمستقبلية، في إطار تطوير بيئة الاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات اقتصادية واعدة وتحويل التحديات التي تواجه مدن المستقبل إلى فرص استثمارية جديدة تعزز نجاح وتوسع الشركات العالمية الكبيرة والناشئة ونماذج الأعمال الجديدة في إمارة دبي والعالم.

ونوه إلى أن برنامج "أسبوع دبي للاستثمار" 2019، يتميز بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمناطق الحرة، المتخصصة كشركاء منظمين لسلسلة متخصصة من منتديات "أضواء على فرص الاستثمار "، لعرض الحقائق والمستجدات حول فرص الاستثمار القطاعية في ضوء الاستراتيجيات الحكومية والاتجاهات العالمية، بما يعزز مشاركة مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي في تطوير مقومات وسياسات وفرص الاستثمار القطاعية بالإمارة.

وكشف القرقاوي عن أهم الموضوعات والفرص الاستثمارية التي تناقشها المنتديات المتخصصة في إطار برنامج "أسبوع دبي للاستثمار" 2019 وهي " منتدى الجاهزية للاستثمار"، المتخصص في بناء قدرات العاملين في مجال ترويج الاستثمار بإمارة دبي ويقدم ورش عمل وجلسات خبراء حول مزايا بيئة الاستثمار الاستراتيجية والقطاعية في الإمارة، ومنتدى "الاستثمار المؤثر في التنمية"، الذي يعقد بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ويناقش فرص الاستثمار المؤسسي في ريادة الأعمال والابتكار في مدينة المستقبل، و"منتدى سياسات الاستثمار" الذي يعقد بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويناقش الاستثمار في بيئة المواهب في إمارة دبي وسياسات تطوير واستقطاب المواهب المستقبلية.

كذلك يتضمن البرنامج فرص الاستثمار القطاعية، حيث تنظم هيئة الصحة بدبي منتدى "أضواء على فرص الاستثمار في الرعاية الصحية"، وينظم مركز دبي للسلع المتعددة منتدى "أضواء على فرص الاستثمار في التجارة" الذي يستعرض أهم فرص الاستثمار للشركات الصينية في ضوء الاستراتيجيات الحكومية والاتجاهات العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات "أسبوع دبي للاستثمار" يوم "الأحد" الموافق 29 سبتمبر ويقام الافتتاح الرسمي الاثنين 30 سبتمبر في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور لفيف من القيادات الحكومية وعدد من الوفود الدولية المشاركة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والصين والهند والقيادات التنفيذية للشركات العالمية ورواد الأعمال وخبراء الاستثمار.. ويشارك في البرنامج عدد من المتحدثين البارزين من الخبراء العالميين والقيادات الحكومية وكبار المدراء التنفيذيين في جلسات حوار القادة.. ويتضمن البرنامج تكريم المشروعات الاستثمارية الفائزة بجائزة " الاستثمار المؤثر في التنمية" لعام 2018.

ويتضمن البرنامج عروضا رئيسية وجلسات حوارية عن التوقعات الاقتصادية ومؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمات المتخصصة والمبادرات الجديدة التي تقدمها اقتصادية دبي لتعزيز نجاح الأعمال في إمارة دبي.