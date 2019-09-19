ماكرون: أزمة "السترات الصفر" كانت "مفيدة" بالنسبة لي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث لمجلة "تايم" الأميركية أن أزمة "السترات الصفر" كانت "مفيدة جدا له بطريقة ما" لأنها أرغمته على تغيير موقفه حيال الفرنسيين.



وكان مئات آلاف الفرنسيين نزلوا إلى الشارع منذ منتصف نوفمبر الماضي في إطار حركة "السترات الصفر" التي تحتج منذ أشهر على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.



وقال ماكرون "في بلادنا نحب أن نحكم لكننا نريد قتل حكامنا" في إشارة إلى إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار في 1793.



وتابع، خلال المقابلة الطويلة التي صورت قبل عشرة أيام في قصر الإليزيه، "التحدي الذي اخوضه هو الإصغاء إلى الناس اكثر مما فعلت في بداية" ولايتي.



وردا على سؤال حول الأزمة الاجتماعية التي هزت رئاسته قال "بطريقة ما كان تحرك السترات الصفر مفيدا لي لان ذلك ذكرني بكيف يجب أن أكون".



وأضاف "أعطيت الانطباع على الأرجح أنني كنت أريد الإصلاح ضد الشعب. وأحيانا بدا نفاد صبري كأنه موجه ضد الفرنسيين. والأمر ليس كذلك".



وقال "الآن أعتقد أن علي أن آخذ الوقت الكافي لتفسير المكان الذي وصلنا اليه وما نريد بالضبط".





