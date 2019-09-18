تعليق العمل في تلفزيون المستقبل.. واعلاميون: يوم حزين للإعلام اللبناني

المصدر: متابعة ديما منصور -دبي

أصدر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بيانا رسميا، اليوم، أعلن من خلاله تعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات فيه لأسباب مادية اعتبارا من اليوم. بعد 26 عاماً من تأسيسه.

وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، ونشرته وسائل الاعلام اللبنانية المحلية: "يعز علَّي أن أعلن اليوم قراراً بتعليق العمل في "تلفزيون المستقبل" وتصفية حقوق العاملين والعاملات ، للأسباب المادية ذاتها التي أدت الى اقفال جريدة "المستقبل".

وأضاف: "القرار ليس سهلاً علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل ، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب ، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة اعلامية مميزة كرست الجهد والامكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية. "



وتوالت التعليقات من جانب الإعلاميين اللبنانيين، في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على قرار رئيس الحكومة سعد الحريري بتعليق العمل بتلفزيون المستقبل، عبروا من خلالها عن حزنهم لإغلاق التلفزيون الذي سيشكل خسارة للإعلام الللبناني من وجهة نظرهم.

فكتب الإعلامي مارسيل غانم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحية تضامن مع كل الزملاء في تلفزيون المستقبل وتحية كبرى لسعد الحريري الحزين بدوره على طي صفحة اعرف جيدا كم كانت عزيزة على قلب رفيق الحريري وعلى الاسرة . على امل اللقاء في حلة جديدة : وضمن الثوابت التى عشناها مع المستقبل : خدمة العيش المشترك والحوار والحداثة والسيادة ".

تحية تضامن مع كل الزملاء في تلفزيون المستقبل وتحية كبرى لسعد الحريري الحزين بدوره على طي صفحة اعرف جيدا كم كانت عزيزة على قلب رفيق الحريري وعلى الاسرة . على امل اللقاء في حلة جديدة : وضمن الثوابت التى عشناها مع المستقبل : خدمة العيش المشترك والحوار والحداثة والسيادة @saadhariri — Marcel Ghanem (@Marcel_Ghanem) September 18, 2019

كما علقت جيسيكا عازار: "تحية للزملاء في تلفزيون المستقبل، مؤسف أن يخسر الإعلام اللبناني هذه المحطة التلفزيونية الوطنية العريقة. وتحية للرئيس سعد الحريري الذي حاول جاهدا إنقاذَها."

من جانبها علقت الإعلامية نيكول حجل: "عام 2003 تم استهداف تلفزيون المستقبل بصواريخ.. ولم ينالوا منه.. 7 أيار 2008 تم الهجوم على تلفزيون المستقبل وحاولوا اغلاقه بالقوة.. ولم ينالوا منه.. محزن جدا اليوم خبر تعليق الرئيس #الحريري العمل في #تلفزيون_المستقبل . قلبنا مع كل موظف أعطى عمره وضحّى، وبات اليوم بلا وظيفة".

عام ٢٠٠٣ تم استهداف تلفزيون المستقبل بصواريخ.. ولم ينالوا منه..

٧ أيار ٢٠٠٨ تم الهجوم على تلفزيون المستقبل وحاولوا اغلاقه بالقوة.. ولم ينالوا منه..

محزن جدا اليوم خبر تعليق الرئيس #الحريري العمل في #تلفزيون_المستقبل .

قلبنا مع كل موظف أعطى عمره وضحّى، وبات اليوم بلا وظيفة ❤️ — NicoleHajal (@NicoleHajal) September 18, 2019

كما ودعت الاعلامية لاريسا عون "المستقبل" قائلة: "تلفزيون #المستقبل وداعا . أحزنني الخبر رغم انه الحل الأفضل لإنهاء المعاناة المستمرة للموظفين منذ سنوات .حزنت لان التلفزيون احتضنني قبل ٢٠ عاما بعد تخرجي من كلية الاعلام وأمضيت سنوات رائعة في مقره عالروشة آنذاك، بين مجموعة من الإعلاميين المميزين .عزيزة جدا هذه التجربة على قلبي !"

ووصف الاعلامي نديم قطيش هذا اليوم "بالحزين" فقال : "يوم حزين للإعلام اللبناني ولتجربة حملت من التعدد والرحابة والحداثة والحرية أقصى ما يتيحه الواقع اللبناني.

شكرًا تلفزيون المستقبل لكل شيء. شكراً لانك فتحت لي الهواء لتجديد غير مسبوق في الاعلام اللبناني، ولانك تسامحت مع سقوفي المزعجة احياناً. شكراً لأنك اهديتني الكثير مما انا عليه".

ويشار إلى أن تلفزيون المستقبل هي قناة فضائية لبنانية تبث باللغة العربية. أسست في لبنان في عام 1993 عن طريق الراحل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق.