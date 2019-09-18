وفاة طفل بـ"جرثومة" في الـ"برغر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فارق صبي فرنسي الحياة مؤخراً، بعد ثمان سنوات من إصابته بالشلل نتيجة تناوله شطيرة برغر ملوثة بجراثيم الإيكولي الضارة.

تم نقل نولان مويتي (10 أعوام) إلى وحدة العناية المركزة صباح يوم السبت بعدما ساءت حالته الصحية بشكل خطير حيث توقف قلبه عن العمل.

وكان نولان أصيب بعدوى جرثومة الإيكولي في 2011، مما أدى إلى إصابته بالشلل التام وفقدانه المقدرة على الحركة والكلام وتناول الطعام، إضافة إلى إعاقة عقلية شديدة.

وبعد ثمان سنوات من تناوله شطيرة البرغر التي تحتوي على لحم بقري ملوث بجرثومة الإيكولي، فارق نولان الحياة عن عمر يناهز العاشرة.

الجدير بالذكر بأن المحكمة قضت بسجن مدير شركة اللحوم المنتجة لشرائح لحوم البرغر لثلاث سنوات بعد إدانته بالفشل في إجراء الفحوصات المناسبة على اللحوم التي تنتجها شركته، وفقاً لما نقلته صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.