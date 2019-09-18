"السوشي" تنقل بكتيريا تعجز الأدوية عن علاجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر أطباء بريطانيون من أن عشاق "السوشي" قد يتعرضون لخطر الإصابة بعدوى مقاومة المضادات الحيوية بسبب الانتشار السريع للجراثيم الخارقة في البحر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أكد مسؤولون في هيئة الصحة أن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) هي أكبر تهديد للطب الحديث، حيث تتعلم البكتيريا التكيف وتصبح مقاومة للأدوية عندما يتناول الناس جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية، أو إذا تم إعطاؤها دون داع، وتكمن المشكلة في حقيقة أنه لم يتم تطوير مضادات حيوية جديدة منذ عقود، ويموت ما يقرب من سبعمئة ألف شخص سنويا بسبب العدوى المقاومة للعقاقير بما في ذلك السل وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا في جميع أنحاء العالم.

وشدد الباحثون على أن عشاق السوشي هم الأكثر عرضة للخطر لأن البكتيريا غير المعالجة تعيش في اللحوم النيئة.