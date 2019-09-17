إطلاق خدمة "تكسي دي إكس بي" المجانية في مبنى 3 بمطار دبي الدولي

المصدر: دبي - وام

أطلقت مطارات دبي خدمة "تكسي دي إكس بي" المجانية الجديدة المتوافرة في الكونكورس بي (مبنى 3) من مطار دبي الدولي .



وباتت الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها بهدف تيسير رحلة العملاء داخل مباني مطار دبي الدولي متوافرة الآن عبر أسطول من العربات سعة 15 مقعداً، حيث يمكن للعملاء طلبها من نقاط محددة في منطقتي القادمين والمغادرين في الكونكورس بي أو بمجرد الإشارة لها عند رؤيتها.



وعلى الرغم من أن هذه العربات التي تحمل ركابها مباشرة إلى بواباتهم أو إلى أحد المطاعم أو المتاجر الكثيرة التي يحفل بها مطار دبي الدولي متاحة للاستخدام من قبل الجميع، فإن الأولوية لاستخدامها ستمنح للذين يعانون صعوبة في المشي أو لمن بصحبتهم العديد من الأطفال الصغار.



وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، إن إدخال خدمة "تكسي دي اكس بي" يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات عملائنا الذين يجدون في خدمة العربات أمراً مفيداً تماماً لجهة تقليل المشي والوصول بسرعة الى هدفهم. وكنا قد قمنا في الماضي بتشغيل خدمات مشابهة، لكن هذه الخدمة مجانية تماماً بالنسبة لعملائنا، ولاقت شعبية كبيرة في المرحلة الاختبارية لها.