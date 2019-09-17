شاب يصطاد مخلوقاً غريباً في النرويج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قام شاب نرويجي باصطياد سمكة غريبة الشكل، وصفتها وسائل الإعلام بـ"الديناصور".

وذكرت قناة "فوكس"، أن السمكة تمتلك عيوناً كبيرة لا تتناسب مع حجمها الصغير، إلى جانب أن ذيلها يبدو غريب الشكل.

وقام الشاب أوسكار لونداهل باصطياد السمكة من عمق يقدر بنحو 2600 قدم، وأمضى 30 دقيقة كي يتمكن من إخراجها إلى السطح. وأشار الصياد إلى أنه شعر في البداية بأنه تمكن من اصطياد سمكة كبيرة الحجم، لكنه فوجئ لدى رؤيته لها لدرجة أنه كاد يقفز من على متن قاربه.

وقال لونداهل إنه لم يسبق له أن رأى شيئاً كهذا، ويعتقد أن السمكة التي تم العثور عليها هي من نوع Ratfish، وهو نوع قريب من أسماك القرش ويعود تاريخه إلى نحو 300 مليون سنة.

ويعيش هذا النوع من الأسماك في المياه العميقة، حيث تمكنها الأعين الكبيرة التي تتمتع بها من الرؤية في أعماق المحيط.