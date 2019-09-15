وفاة أرملة السبسي في يوم انتخابات الرئاسة التونسة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، صباح الأحد، وفاة والدته، وذلك بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في يوليو الماضي.

وفي منشور على صفحته في «فيس بوك»، قال حافظ قايد السبسي: «انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي».

وكان الرئيس الباجي قايد السبسي توفي في يوليو عن 92 عاماً.

وتشهد تونس اليوم انطلاق السباق نحو الرئاسة، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

وتلي الانتخابات الرئاسية انتخابات برلمانية ستجرى في أكتوبر، فيما يمثل الخطوة التالية من الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011.