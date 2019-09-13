محمد بن زايد يصل مينسك في زيارة رسمية إلى بيلاروسيا

المصدر: مينسك - وام

استقبل رئيس جمهورية بيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو اليوم ..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برفقة الرئيس البيلاروسي الى منصة الاستقبال الرسمي حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا.. ثم تفقد سموه يرافقه الرئيس البيلاروسي ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه .. بعدها قدم حرس الشرف استعراضا عسكريا.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. كبار المسؤولين في بيلاروسيا الذين رحبوا بزيارته إلى بلادهم.

فيما صافح الرئيس البيلاروسي الوفد المرافق لسموه الذي.. يضم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي وسفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا أحمد محمد الطنيجي ونائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار وعضو المجلس الوطني الاتحادي مطر سهيل الظاهري.

وكان في الاستقبال من جانب بيلاروسيا.. مستشار الأمن القومي للرئيس والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في بيلاروسيا فيكتور لوكاشينكو، النائب الأول لرئيس الوزراء ألكسندر تورشين، ووزير الخارجية فلاديمير ماكي، ورئيس لجنة الصناعات العسكرية رومان جولوفتشينكو، وعدد من كبار المسؤولين.