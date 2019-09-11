تحذير من منكهات خطرة تضاف الى الطعام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة حديثة من اعتماد المواد المنكهة ذات الطعم اللاذع في الأطعمة كالجلوتامات أحادية الصوديوم، لأنها مضرة بالصحة وتتسبب في اختلال لتنظيم الجسم للجوع والشبع.

وتقول خبيرة التغذية الروسية "أنيته سابرسكي": "عندما يتناول الأشخاص بانتظام الأطعمة المضاف إليها جلوتامات غالبا ما يأكلون أكثر من احتياج أجسامهم".

وأضافت أن منتجات الأطعمة في الاتحاد الأوروبي مسموح لها بحد أقصى لعشرة جرامات من الجلوتامات لكل كيلوجرام.ولا يوجد حد على التوابل وبدائل الملح".

وتوصي سابرسكي بتجنب كل منتجات الأطعمة ذات محسنات النكهة بأي شكل بما في ذلك خلاصة الخميرة.

مشيرة الى ان هناك بدائل طبيعية كثيرة لمحسنات النكهة،كالأعشاب والتوابل الطازجة مثل الكاري والكركم أو النكهات الإيطالية مثل الأوريجانو والريحان يمكن أن تعزز نكهة الصلصات والمقليات.