بالفيديو.. لهذا.. نظف مقعدك في الطائرة قبل الجلوس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف ركاب على متن رحلة لشركة طيران رائدة في كندا مقدار الأوساخ المتراكمة على مساند الرأس في مقاعد الطائرة.

وخلال رحلة جوية في 20 اوغست الماضي من فيكتوريا بكولومبيا البريطانية إلى تورنتو، استخدم الركاب المناديل لمسح مساند الرأس الجلدية لمقاعدهم، وعرضوا مدى قذارة هذه المناديل بعد استخدامها.

وتم استخدام ثلاثة مناديل لتنظيف مساند الرأس لثلاثة مقاعد مختلفة في نفس الصف، وتراكمت طبقات من الأوساخ على جميع هذه المناديل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال أحد الركاب الذين صوروا الفيديو "لم نتحدث إلى الطاقم، تقدمنا بشكوى إلى الخطوط الجوية الكندية في 3 سبتمبر لكنهم لم يردوا".