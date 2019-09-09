بالفيديو.. إصابة 15 طالبا في تصادم حافلة مدرسية بصهريج على جسر معبر الخليج التجاري في دبي

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أصيب 15 طالبا بإصابات طفيفة في حادث مروري وقع على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه.

ووفقا لـ"شرطة دبي فقد أدى الحادث أيضا الى إصابة مشرفين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث بإصابة متوسطة، كما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد.

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