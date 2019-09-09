بالفيديو.. إصابة 15 طالبا في تصادم حافلة مدرسية بصهريج على جسر معبر الخليج التجاري في دبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيب 15 طالبا بإصابات طفيفة في حادث مروري وقع على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه.

ووفقا لـ"شرطة دبي فقد أدى الحادث أيضا الى إصابة مشرفين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث بإصابة متوسطة، كما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد.

وقوع حادث مروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه، وإصابة 15 طالبا بإصابات بسيطة، وإصابة مشرفين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث بإصابة متوسطة، كما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد. pic.twitter.com/pFGXEA2w82 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 9, 2019