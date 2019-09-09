مفاجأة سارة لمرضى الكوليسترول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اكتشف فريق من العلماء لقاحا يؤخذ مرتين في السنة قد يكون بديلاً من الأدوية الخافضة للكوليسترول أو ما يُعرف بـ"الستاتينات" وقد يصنع فارقاً كبيراً في حياة ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم.

والدراسة التي أجراها علماء في شركة "مديسينس" Medicines البريطانية التي تعمل على تطوير الدواء، خلُصت إلى أنّ تلك الحقنة أدّت إلى خفض مستويات الكولسترول السيئ في الدم لدى المشاركين إلى النصف من دون أن تترك أيّ آثار جانبية واضحة. إشارة إلى أن الدراسة شملت 1600 شخص واستغرق إجراؤها 18 شهراً. وقاد الدراسة كوزيك راي، وهو أستاذ الصحة العامة واستشاريّ قلب في "إمبريال كوليدج" في لندن.

ووفقا للأطباء، سيتمكن المرضى من استبدال أقراص الستاتين اليومية بالحقنة السنوية والتي تساعد أيضا في خفض خطر الإصابة بنوبة قلبيّة أو سكتة دماغيّة.