البطيخ.. أشكال وألون وفوائد لا حدود لها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوصىت هيئة غير حكومية لترويج البطيخ في ولاية فلوريدا الأميركية، بتناول البطيخ، لاحتوائه على فيتامينات "A" و"B6" و"C"، فضلا عن عناصر مغذية مضادة للأكسدة.

وقال أطباء ومختصون تابعون للهيئة ان البطيخ، الذي يشكل الماء فيه 90 في المئة، قادر على مقاومة أنواع عدة من السرطان، وحماية صحة القلب، وأنه يحتوي على مستوى أعلى من مادة الليكوبين مقارنة بأي فاكهة أخرى، وتوصف هذه المادة بـ"الملك"، لأنها تؤدي دورا بارزا في محاربة الاضطرابات الصحية الخطيرة مثل السرطان والضمور البقعي.

ولا تتوقف فوائد البطيخ عند هذا الحد، حيث أن احتواءه على مواد مفيدة للجسم مثل الثيامين والنياسين والفولات وحمض الباناثونيك يخفف أيضا من مرض الربو.

وبالنسبة الى اقتناء البطيخ، فاحرص على أن تكون سليمة وبدون خدوش من الخارج، ومن الأفضل أن تكون ثقيلة الوزن.

وإذ رأيت ما يشبه الحلقة الصفراء حول البطيخة، فهذا مؤشر جيد لأنه يعني أن الثمرة قد جرى جنيها حديثا، وتعرضت لأشعة الشمس، وهذا الأمر ما كان ليحصل لو أنها ظلت في مكان خاص بالتبريد.

وفي حال أردت تبديد الشكوك، فإن بعض الباعة يبدون تساهلا مع المشترين ويقدمون قطعة من الفاكهة، قبل إتمام عملية الشراء.

لكن زراعة البطيخ لا تسلم من الانتقادات في بعض البلدان، والسبب هو أن هذه الثمرة تستهلك نسبة عالية من المياه، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية.