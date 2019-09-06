معلم يغطي رؤوس طلابه بصناديق لمنع الغش

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالب عشرات الآباء من طلبة مدرسة "باشيللريز10 السبينال"، في ولاية تلاكسكالا وسط المكسيك، بفصل معلّم بعد أن غطى رؤوس الطلاب داخل الفصل الدراسي، بصناديق كرتونية بهدف منعهم من الغش.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اهالي الطلاب أصدروا بيانا وصفوا فيه سلوك مدرّس مادة الأخلاق والقيم، لويس تكسيس، بـ "المذل"، مطالبين في الوقت ذاته "بتوفير حقوق للطلبة، واستبعاد ما اعتبروه عنفا لا يغتفر تجاه أبنائهم".

وردّت إدارة المدرسة، بأنها تحترم الإنسان والحقوق الفردية وقالت ان سلوك المدرس مع طلبته، كان بمثابة "تمرين ديناميكي" لمساعدتهم على تطوير التعلم النفسي الحركي، الذي ينطوي على العلاقة بين الوظائف المعرفية والحركة البدنية، كما وافق عليه الطلبة قبل إجرائه.