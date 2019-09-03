البصل عدو لأخطر الأمراض وصديق للقلب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لا يقتصر دور البصل على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام بل إن له فوائد عدة تتزايد بتناوله نياً مع الوجبات.

ووجد خبراء في جامعات دولية ومتخصصون في التغذية، أن للبصل فوائد كثيرة في مكافحة العديد من أمراض هذا العصر، لاحتوائه على مادة الكيرسيتين التي تحمي الإنسان من الإصابة بمرض السرطان، لاسيما سرطان القولون، وسرطان المعدة، ويحتوي على حمض الفوليك، الذي يساعد الإنسان على النوم، ويقلل من الشعور بالاكتئاب ويحسن المزاج.

كما يلعب البصل دورا في تقليل نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، الأمر الذي يعزز صحة القلب، وتحتوي حبة متوسطة الحجم من البصل على نحو 90% من الماء، و40 سعرة حرارية، و9 غرامات من الكربوهيدرات، أما الدهون فلا تتجاوز 0.10 غرام.