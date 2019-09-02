الطقس المتوقع ليوم الغد

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا رطبا ليلاً وصباح بعد غد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 26 كم/س بوجه عام، تصل إلى 36 كم/س أحياناً.

والخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:10 عند الساعة 04:13 و الجزر الأول عند الساعة 09:37 الثاني عند الساعة 02:22.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 19: 12 والمد الثاني عند الساعة 14:01 والجزر الاول عند الساعة 48: 18الثاني عند الساعة 06:57.