الرئيس البرازيلي لن يستخدم قلم "بيك" بعد اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو إنه لن يستخدم أقلام شركة "بيك" الفرنسية الشهيرة بصناعة الأدوات المكتبية في أعقاب خلافه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب حرائق الأمازون البرازيلية.

وذكر بولسونارو، أنه سيوقع عفوا رئاسيا عن ضباط الشرطة المسجونين، الذين يستخدمون أقلام شركة "كومباكتور" البرازيلية، في تصريح مازح على ما يبدو.

وأضاف الرئيس اليميني الذي يواجه انتقادات دولية بسبب الحرائق المدمرة في غابات الأمازون: "لن أستخدم بيك بعد الآن".

ورفضت شركة "بيك" التعليق السبت، مكتفية بالقول إن أقلام "بيك" التي تباع في البرازيل مصنوعة في مصنع في ماناوس بمنطقة الأمازون.