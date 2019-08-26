الأرز سم قاتل ما لم يُنقع بهذه الطريقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة أجريت في جامعة Queens في بلفاست في إيرلندا الشمالية من خطأ يتم ارتكابه اثناء إعداد الأرز يجعله يشكل خطراً كبيراً على الصحة.

ووجد الباحثون أن اضافة كمية كافية من الماء إلى الأرز اثناء طهوه لا تكفي لإزالة مادة سامة منه.

لأن جذور نبتات الأرز تمتد إلى الماء الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الحشرات وخصوصاً سم الزرنيخ.

وقال الباحثون إن استهلاك الأرز في هذه الحالة قد يسبب مع مرور الوقت مشاكل صحية خطرة جداً لدى بعض الأشخاص ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري او بعض اشكال السرطان.

وقدم الباحثون النصيحة بنقع الحبات لمدة ليلة كاملة في 5 أضعاف كميتها من الماء. وبعد ذلك يجب غسلها قبل الطهو لأن هذا يخلصها من 80% من المواد الضارة.