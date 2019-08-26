المضادات الحيوية سبب لسرطان القولون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت نتائج دراسة بريطانية جديدة زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون كلما زاد استخدام المضادات الحيوية. وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن جرعات المضاد الحيوي قد تزايد تناولها بين عامي 2000 و2010 بنسبة 35% لتصل إلى 70 بليون جرعة سنوياً، وبحساب المتوسط يعني ذلك أن لكل إنسان 10 جرعات من المضاد الحيوي كل سنة! ونُشرت أبحاث الدراسة في دورية «جت» المتخصصة في الدراسات الطبية للقولون، واعتمدت على البيانات الصحية في بنك المعلومات الطبية لـ 11.3 مليون إنسان في بريطانيا خلال الفترة بين عامي 1989 و2012.

وتوصل الباحثون إلى أن نسبة المصابين بسرطان القولون الذي سبق لهم تناول المضاد الحيوي تراوح بين 69 و71% خلال السنوات الـ 8 السابقة للإصابة.

وعند تدقيق النتائج تبين أن تناول البنسلين يرتبط بقوة بتزايد خطر الإصابة بسرطان القولون، بينما يرتبط تناول «تتراسيلين» بانخفاض هذا الخطر.

ويرجع ذلك إلى نوعية البكتيريا التي يستهدف المضاد الحيوي القضاء عليها. وتتأثر صحة القولون بنوعية البكتيريا الصديقة التي تقتلها بعض أنواع المضاد الحيوي خلال محاربة الجراثيم.