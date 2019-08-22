تصريح نادين نجيم "كلنا تعبنا وقرفنا" يثير ضجة إعلامية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعيداً عن الغموض الذي يكتنف قرار المغنية اللبنانية إليسا المفاجئ بالاعتزال، إلا أن التعليقات والتصريحات التي تبعت هذا القرار كانت أكثر جدلاً منه.

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أثارت الشكوك وهي تبدي تفهمها لقرار إليسا، فعلقت «بصراحة، كلنا تعبنا وقرفنا، أتفهم مشاعرها جيداً»، الأمر الذي أوحى إلى أنها قد تتخذ ذات الخطوة في يوم ما، لاسيما أنها ما انفكت تلمح بشكل أو بآخر إلى الظروف ذاتها.

هذا التعليق من نادين نجيم أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين لطلب ايضاحات من النجمة التي نالت في الفترة الأخيرة شهرة واسعة عربياً، وخاصة أنها أشارت إلى "تعب، وقرف.."، وهو أمر يبقي الباب مشرعاً على تكهنات كثيرة.