شرطة دبي تمنح طفلاً سعودياً أسماه والده "زايد" بطاقة إسعاد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شكلت اللفتة الجميلة من لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، بمنح الطفل السعودي "زايد"، بطاقة الخصومات المميزة "إسعاد"، فرحة كبيرة لذوي الطفل المولود في إمارة الشارقة.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد برئاسة منى العامري، رئيسة اللجنة، إلى أسرة الطفل في مستشفى القاسمي بإمارة الشارقة.

ونقلت العامري، تحيات وتهاني اللواء عبدالله خليفه المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى أسرة الطفل "زايد" متمنيةً أن يملأ حياتهم بالسعادة والسرور.

وقالت منى العامري، إننا في لجنة بطاقة إسعاد شعرنا بالسعادة التي شعر بها والد الطفل، والتي عبر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن أسماه "زايد" تيمنا باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما دفعنا بكل محبة وسرور للقدوم إلى أسرة الطفل لتهنئتهم ومشاركتهم الفرحة بمولودهم الجديد "زايد".

من جانبه تقدم وليد الشهري، والد الطفل بالشكر الجزيل إلى رئيسة اللجنة، والوفد المرافق لها، على هذه اللفتة الجميلة التي أدخلت الفرحة والسعادة على أسرة الطفل، وقال: إن هذه الزيارة ضاعفت من فرحتنا وأشعرتنا بالفعل بأننا في وطننا وبين أهلنا.