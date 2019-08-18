سبب رئيسي يضاعف احتمال الإصابة بـ "السرطان" مرتين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد موقع MedicalXpress ، بأن علماء من جامعة بريستول البريطانية تمكنوا من تحديد نشاط الجينات في الأنسجة المتورمة بثمانية أنواع من السرطان، التي لها علاقة بالسمنة، وأكدوا أن الوزن الزائد والسمنة يضاعفان من خطر تطور العديد من أنواع السرطان على الأقل مرتين.

واستخدم الباحثون طريقة التوزيع العشوائي التي تتمثل في قياس التوزيع الطبيعي للجينات، وتسمح بتحديد دور هذا العامل أو ذاك في تطور المرض، لكشف العلاقة بين السبب والنتيجة.

وتمكن الباحثون في هذه الدراسة من تحديد العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم (العلاقة بين كتلة الجسم ومربع الطول)، وخطر تطور المرض، بعد استبعاد الجينات التي تساهم في السمنة وتشكل الأورام.

ووفقا للتقديرات،فإن 6% من جميع أنواع السرطان المنتشرة في البلدان المتطورة يسببها الوزن الزائد.

ولكن نتائج الدراسة الجديدة أظهرت أن دور الوزن الزائد والسمنة أكبر من ذلك بكثير.