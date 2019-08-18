مقتل 63 شخصا جراء انفجار بحفل زفاف في كابول

المصدر: كابول-أ ف ب



قتل 63 شخصاواصيب و182 مصابا بجروح في تفجير ضخم استهدف مساء السبت حفل زفاف في غرب كابول، بحسب ما أعلنت السلطات ومصدر طبي.



وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي للصحافيين إنّ الانفجار-وقع في صالة أفراح غرب كابول".



وقال محمد فرهق الذي كان من بين المدعوين لحفل الزفاف "كنت في الجناح المخصّص للنساء حين سمعت دوي انفجار ضخم في الجناح المخصّص للرجال".

وأضاف "الجميع خرجوا يهرولون ويصرخون ويبكون. الدخان ملأ القاعة المخصّصة للرجال وكلّ من فيها تقريباً سقطوا بين قتيل وجريح. مرّت ساعتان على التفجير وما زالت طواقم الإسعاف تخرج جثثاً من الداخل".

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الاعتداء.

غير أنّ المتحدّث باسم الحكومة فيروز بشاري قال إنّ "هذا الانفجار هو علامة واضحة على أنّ الإرهابيين لا يريدون رؤية الأفغان يعبّرون عن فرحهم. لن تتمكنوا من إجبارهم على الخضوع من طريق قتلهم".

وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالباً ما يناهز عدد الضيوف فيها المئات وأحياناً كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

وسبق أن استهدفت حركة طالبان وتنظيم داعش مراراً حفلات زفاف، كون هذه الاحتفالات تُعتبر أهدافاً سهلة بسبب الحدّ الأدنى من الاحتياطات الأمنية التي تتّخذ خلالها.