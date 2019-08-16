السعودية تنفذ عملية ضبط مخالفين كبرى.. وترحل 912 ألفاً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة للأجهزة الأمنية السعودية، التي انطلقت الأسبوع الماضي، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 3.679.292 مخالفاً، منهم (2.871.119) مخالفاً لنظام الإقامة، و(567.575) مخالفاً لنظام العمل، و(240.598) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (62114) شخصاً، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (517.142) مخالفاً، وإحالة (469.860) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (609.463) مخالفاً لاستكمال حجوزات السفر، وترحيل (912.483).