"آخر الأخبار" جديد "فيس بوك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إضافة خاصية جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة، هذا العام لتحسين خدمة الأخبار.

وتتضمن هذه الخاصية تبويباً جديداً للأخبار المتخصصة يظهر إلى جانب الخصائص الأساسية، مثل "آخر الأخبار".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن "فيس بوك" أكدت لشبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأميركية وجود هذه الخطة، في أعقاب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتصالات بين "فيس بوك" ووسائل الإعلام الأميركية الكبرى مثل "أيه بي سي نيوز" و"داو جونز" و"واشنطن بوست" و"بلومبرغ"، وعرضت 3 ملايين دولار لكل وسيلة إعلامية، مقابل استخدام أخبارها في قسم الأخبار الجديد على موقع "فيس بوك"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكتب رئيس إدارة الشراكات الإخبارية في شبكة "فيس بوك" "كامبل براون" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه "يعمل مع صناعة الأخبار للحصول على حقوق استخدام الأخبار في الخدمة الجديدة، هو هدفنا ومحل تركيزنا خلال العام الحالي".