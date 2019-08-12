أخطر شخص بالعالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك المليونير، سكوت غالواي، إن الرئيس التنفيذي لـ"فيس بوك"، مارك زوكربيرغ، هو أخطر شخص في العالم كونه يحظى باهتمام مليارات الأشخاص، ويتمتع بسلطة خيالية، بحسب صحيفة "بلومبرغ".

وقال غالواي، إن "فيس بوك" تعمل على دمج خدمات المراسلة عن طريق مختلف المنصات التي تملكها، منها فيس بوك، وإنستغرام وواتس اب وماسنجر، حيث تشتغل جميعها على "البنية التحتية التقنية" نفسها، في حين سيظل العملاء قادرين على استخدام كل تطبيق للمراسلة بشكل فردي، وهذه هي خطة زوكربيرغ التي سيتم تطبيقها نهاية هذا العام أو أوائل 2020.

وأضاف غالواي أن خطر زوكربيرغ يكمن في سيطرته بهذا الدمج على شبكة اتصالات واحدة تضم 2.7 مليار شخص حول العالم.

وبلغ عدد مستخدمي واحدة - على الأقل - من التطبيقات المملوكة لـ "فيس بوك" أكثر من 2.7 مليار شخص كل شهر، وأكثر من 2.1 مليار شخص يستخدمون يوميا تقريبا "فيس بوك ماسنجر" أو "إنستغرام" أو "واتس اب" .