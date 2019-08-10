قميص يتحكم بالموسيقى ويقضي على البكتيريا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طور باحثون من جامعة "بوردو" بولاية إنديانا الأميركية، ابتكارا في مجال الأقمشة والنسيج، يسمح بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال ارتداء قميص مضاد للبكتيريا.

وبحسب الباحثين فإن خامة النسيج المضادة للماء والبكتيريا تستخدم تكنولوجيا "مولدات الكهرباء متناهية الصغر"، التي تعتمد على دمج جزيئات صغيرة جدا تحول الملابس إلى جهاز تحكم عن بعد للأجهزة الإلكترونية، فضلا عن التصدي للطفيليات الضارة والقضاء عليها.

واعتبر الأستاذ المساعد في كلية الهندسة الصناعية بالجامعة رمسيس مارتينيز أن التكنولوجيا "بسيطة دون الحاجة إلى عمليات تصنيع باهظة الثمن وخطوات معقدة"

وتقول "فوكس نيوز" إن مطوري التكنولوجيا الجديدة، يبحثون عن شركاء لاختبارها وإمكانية تسويقها.

ويوضح مارتينيز: "رغم أن الموضة تطورت بشكل كبير خلال القرون الماضية حيث باتت تستخدم مواد حديثة عالية الجودة، فإن الأمثلة على الملابس التي تتفاعل مع المستخدم قليلة جدا. وجود جهاز مع الملابس التي نرتديها باستمرار يبدو الطريقة الأكثر ملاءمة للاتصال السلس مع الآلات وإنترنت الأشياء".