براز حمامة بـ "27 ألف جنيه استرليني"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دفعت محطة بادينغتون التابعة لشركة السكك الحديدية في لندن، لأحد الركاب 27 ألف جنيه استرليني تعويضا لانزلاقه بـ "ما يحتمل أن يكون مخلفات حمامة".

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها بي بي سي أن شركة القطارات دفعت نحو مليون جنيه استرليني في غضون خمس سنوات بسبب انزلاقات وسقطات في محطاتها في مجمل أنحاء بريطانيا.

ووقعت نصف الحوادث في محطات أوستن وبادينغتون وفيكتوريا وليفربول ستريت.

وتقول شركة السكك الحديدية إن عددا قليلا جدا من الركاب يتعرض للحوادث.

ففي غضون خمس سنوات تنتهي بالعام المالي 2018/19 دفعت الشركة تعويضات بلغت 951.360 ألف جنيه استرليني.