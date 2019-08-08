فتاة روسية تقضي بين أنياب دب هاجمها من أجل الشوكولاتة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقيت فتاة روسية مصرعها بعدما هاجمها دب شرس وهي عائدة من متجر لبيع الشوكولاتة والعصائر

وبحسب لصحيفة "ميرور" أصيبت سونيا تشرنيغوفا ابنة الـ 14 عاما بإصابات مروعة في الوجه والرأس والرقبة، واعتقد السكان أنها تعرضت لهجوم ذئب لكنهم عثروا على آثار أقدام لدب وسط قرية يودفا في كومي الروسية.

وأدى هذا الهجوم المروع لتشوه وجه سونيا بشكل كبير، حيث لم يتعرف عليها والدها سيرجي تشيرنيغوف في البداية، حيث خرج للبحث عنها بعدما تأخرت في عودتها للمنزل ثم عثر على جثتها من قبل مجموعة من السكان المحليين الذين لم يتعرفوا على شخصيتها.

يذكر أن تلك القرية محاصرة بالذئاب والدببة طوال الأسابيع الماضية، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الرعب والفزع لدى سكانها، كما يرى البعض أن الدب كان يبحث عن الطعام عندما هاجم سونيا.

وفتحت السلطات تحقيقًا حول الواقعة لمحاسبة المسؤولين المحليين لعدم اتخاذهم الإجراءات الكافية لردع الحيونات عن مهاجمة القرية، حيث أرهبت الذئاب والكلاب القرية لسنوات وربما يحصل الصيادون على تراخيص بعد هذا الهجوم لقتل الحيوانات البرية بالقرية.