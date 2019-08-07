قريبا ..سيلفي" لقياس ضغط الدم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أن قياس ضغط الدم بسيكون بصورة سيلفي، من خلال استخدام الهاتف الذكي لتصوير فيديو لوجه شخص ما لمدة دقيقتين يتيح قراءة ضغط دمه بنسبة دقة تصل إلى 96 في المئة.

وأجرى باحثون في جامعة تورونتو بكندا اختباراً على هذا البرنامج عبر هاتف أيفون لـ 1328 شخصاً ممن يتمتعون بضغط دم طبيعي، ب

وذكرت صحيفة "الدايلي مايل" البريطانية.أن هذه التقنية تعمل عن طريق التقاط الضوء المنعكس من الأوعية الدموية خلف الجلد في الوجه لقياس تدفق الدم، معتمدين على أن بشرة الوجه رقيقة للغاية بحيث يمكن للضوء أن ينتقل من خلالها، ثم يرتد من البروتين الأحمر "الهيموغلوبين"، الذي يحمل الأكسجين في الدم.

وتتميز كاميرات الهاتف بالحساسية الكافية لالتقاط اللون المحدد لهذا الضوء المنعكس بحيث يمكن استخدام البرنامج لتتبع حركة الدم حول الوجه، ومن خلال البحث عن كثافة وحركة الدم في الخدين والأنف والجبهة، يمكن قياس ضغط الدم بدقة تصل إلى 96 في المئة.

وطلبت هذه الدراسة التي يشرف عليها الدكتور كانغ لي من الأشخاص التقاط مقاطع فيديو مدتها دقيقتان لوجوههم، لكنه يأمل أن يتمكن من خفض هذا الوقت إلى 30 ثانية دون أن يؤثر ذلك في فعالية البرنامج.

وأكد الدكتور لي أنه لم يتم اختبار البرنامج على أشخاص من ذوي البشرة الداكنة أو الفاتحة جداً، رغم أنه تم اختباره على أشخاص ينتمون لمجموعة متنوعة من ألوان وأنواع البشرة.

وأوضح الدكتور لي أن الاختبارات المبكرة أظهرت أن هذه التكنولوجيا دقيقة بما يجعلها تتوافق مع المقاييس العالمية لجهاز قياس ضغط الدم، ما يؤكد أهميتها وفاعليتها، خصوصاً أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد المسببات الرئيسة لأمراض القلب والأوعية الدموية ولاحقاً الوفاة والعجز، وبهذه التكنولوجيا فإننا نحول دون وقوع مثل هذه الأمور.